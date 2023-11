Reprodução Globoplay Anitta e Marina Ruy Barbosa em 'Angélica 50 & Tantos'

Anitta e Marina Ruy Barbosa integraram o elenco do primeiro episódio de “Angélica: 50 & Tantos” , atração do Globoplay. As famosas recordaram de um desentendimento que vivenciaram no passado, iniciado pela cantora.

“Eu já fiz umas cagadas com a Marina, mas depois pedi perdão para ela. Sempre amei a Marina, só que, por um tempo, eu ouvi umas coisas e, não, falava para ela, falava para os outros, eu era maluca”, iniciou a musicista.







Anitta pontua que estava equivocada e colocando pessoas em um “berimbolo”. “Eu coloquei ela e um monte de gente num berimbolo, porque eu achava que as coisas eram de um jeito, mas eram de outro. Me perdi muito”, acrescentou.

No ar em “Fuzuê” , Marina Ruy Barbosa confirmou a versão de Anitta e falou que a relação ficou “zerada”. Isso devido às desculpas pedida pela cantora após as polêmicas.

“A Anitta chegou para mim e falou: ‘Olha, eu quero te pedir desculpas. Errei com você’. Para mim, o ‘pedir desculpas’ zera [os ressentimentos]”, explicou Marina.

Confira o trecho abaixo:

🚨 Anitta falando sobre sua amizade com Marina Ruy Barbosa e sobre o desentendimento que teve no passado. pic.twitter.com/xqchbSZKTG — Anitta Golden | Fan Account (@anittagolden) November 27, 2023





Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: