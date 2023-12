Reprodução Instagram - 7.12.2023 Ana Hickmann anuncia nova equipe de profissionais para cuidar da imagem dela

Ana Hickmann , uma das apresentadoras do “Hoje em Dia”, da Record, usou as redes sociais nesta quinta-feira (7) para revelar aos fãs que contará com uma nova equipe de trabalho para cuidar da imagem dela. A carreira da comunicadora era empresariada por Alexandre Correa, com quem ela está se separando após ter sido vítima de agressão.



“Apresento meu novo time! E que time! Mudanças importantes estão acontecendo e, no meio de um turbilhão de coisas, pessoas que já eram especiais na minha vida hoje estão ao meu lado mais do que nunca”, escreveu ela no Instagram.



Na última quarta-feira (6), Hickmann também usou a plataforma para fazer um alerta aos fãs. Isso porque golpistas estavam se passando por ela através de um conta de WhatsApp falsa . “Pessoal, estão aplicando golpe e se passando por mim. Esse não é o meu número, tomem cuidado”, disse.

Caso de agressão contra Ana Hickmann

Esse texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Alexandre Correa agrediu Ana Hickmann no sábado (11), na casa do casal, localizada em um condomínio de Itu, no interior de São Paulo. As autoridades foram acionadas após uma briga e a apresentadora detalhou as agressões que sofreu em um boletim de ocorrência, por lesão corporal e violência doméstica .

A apresentadora da Record relatou no BO que foi pressionada contra a parede e foi ameaçada com cabeçadas do empresário. Ela conseguiu se afastar para pegar o celular e acionar a polícia, mas Correa fechou uma porta de correr no momento, o que pressionou o braço da esposa.

Segundo a Polícia Militar, Ana passou por atendimento médico e precisou utilizar uma tipoia por conta da lesão no braço. A apresentadora foi escoltada para a delegacia e optou por não solicitar uma medida protetiva.

A assessoria de Hickmann confirmou que a polícia foi acionada após um "desentendimento" entre o casal e que ela "foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos". O comunicado ressalta que a apresentadora está bem e que "felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física".

Na madrugada de domingo (12), Alexandre negou as agressões à companheira . No entanto, após a repercussão do caso, o empresário fez um novo pronunciamento no mesmo dia e confirmou o "desentendimento" com a esposa , mas negou que teria dado cabeçadas nela.

Após a repercussão do caso, internautas resgataram acidentes domésticos narrados por Ana nos últimos anos e sugeriram possíveis agressões de Correa no relacionamento. Também repercutiram na web vídeos de casos anteriores em que o empresário foi agressivo e grosseiro com a apresentadora .

