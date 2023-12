Reprodução Instagram - 6.12.2023 Ana Hickmann alerta fãs sobre golpe

Nesta quarta-feira (6), Ana Hickmann , apresentadora do “Hoje em Dia” , na emissora Record, usou as redes sociais para fazer um alerta aos seguidores. Isso após um golpista usar a imagem dela em um conta de WhatsApp falsa, fazendo se passar por ela e pedindo que adicionassem o “novo número” como se fosse de Hickmann.





“Pessoal, estão aplicando golpe e se passando por mim. Esse não é o meu número, tomem cuidado”, escreveu ela através dos stories do Instagram. Além do aviso, Ana publicou uma captura de tela da mensagem do golpista que se passava por ela com apoio de um número falso.





Ainda nesta quarta-feira (6), outra apresentadora se manifestou pelo mesmo motivo . Trata-se de Ana Maria Braga, que apresenta o “Mais Você”, atração matinal de receitas culinárias e entrevistas com celebridades da Rede Globo.





Durante o programa ao vivo, ela pediu aos espectadores que não caíssem em propagandas falsas de produtos estéticos, como chás que prometem emagrecimento ou artigos que supostamente removeriam rugas. “Não faço venda de produtos de estética, gente”, declarou ela, depois de ver que alguns fãs estavam sendo enganados por golpistas.





“Normalmente, eu não me expresso, não falo a respeito disso, mas quando vejo que as pessoas estão sendo enganadas e gastando seu rico dinheirinho nessa época do ano”, disse. Ela explicou que os golpes estavam sendo feitos através de inteligências artificiais: “Imitam a minha voz, pegam imagens minhas, de amigos meus”.



