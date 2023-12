Reprodução/PlayPlus A Fazenda 15: Black, Jaquelline, Yuri e Nadja são indicados para roça

Roça formada! O enfermeiro Cezar Black, a ex-BBB Jaquelline Grohalski, o modelo Yuri Meirelles e a influenciadora Nadja Pessoa foram os peões escolhidos nesta terça-feira (5) para enfrentar a berlinda. Yuri Meirelles não participa da prova do fazendeiro devido o veto de outro participante.



O primeiro peão a ocupar o banquinho mais temido foi o ex-BBB Cezar Black. O enfermeiro foi indicação direta do fazendeiro da semana Tonzão. A indicação foi fruto de revanche, já que Black indicou ele na última semana, quando estava sob posse do chapéu do fazendeiro.

A votação da casa foi bem acirrada e Jaquelline e Nadja Pessoa ficaram empatadas com 4 votos cada. Sob cargo de fazendeiro, sobrou para Tonzão desempatar a disputa. Ele escolheu a ex-BBB.

Seguindo a dinâmica, Jaquelline tinha que puxar alguém da baia para o terceiro banco. Ela escolheu o modelo Yuri Meirelles.

Na brincadeira do Resta Um, Radamés foi quem sobrou. Entretanto, o peão tinha com ele o poder da chama branca e pode usá-lo para se livrar da indicação da roça. Antes disso, ele vetou Yuri de participar da prova do fazendeiro.

"Você deve trocar o terceiro roceiro ou o quarto roceiro por um peão que não está na roça", dizia o poder branco utilizado por Radamés. O jogador de futebol saiu da roça e colocou Nadja Pessoa.

