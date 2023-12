Reprodução - TV Globo Petra (Debora Ozório) em 'Terra e Paixão'

Alerta gatilho: este texto retrata temas sensíveis

Escrita por Walcyr Carrasco e Thelma Guedes, “Terra e Paixão” revelará um dos mistérios que se desdobrou ao decorrer de toda a novela: a identidade do homem que abusou sexualmente de Petra (Debora Ozório) quando ela era criança.





Trata-se de Dirceu, o próprio tio da caçula dos La Selva. O papel fica a cargo de Eriberto Leão, que já trabalhou com o autor como o personagem Samuel, de “O Outro Lado do Paraíso”.



Na narrativa, o irmão de Irene (Gloria Pires) retorna à Nova Primavera, cidade fictícia da obra, após 20 anos longe das redondezas. A volta do tio e as consultas com a terapeuta desbloquearão as lembranças de Petra, que reconhecerá que Dirceu é o criminoso que abusou dela na infância e conseguirá fazer com que ele seja preso.



Protagonizada por Barbara Reis (Aline) e Cauã Reymond (Caio), “Terra e Paixão” fica no ar até janeiro de 2024. Adaptado por Bruno Luperi, o remake de “Renascer” substitui a faixa das nove. No segundo semestre, João Emanuel Carneiro volta à grade da Globo com o folhetim “Mania de Você”.

+ Disque 100 para denunciar qualquer tipo de abuso sexual, infantil quaisquer outras violações dos Direitos Humanos