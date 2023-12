Reprodução Karoline Lima, Éder Militão e Cecília

Karoline Lima e Éder Militão voltaram a ser alvo de rumores que alegam a volta do namoro dos dois. Isso devido a um comentário feito pela influenciadora na foto do jogador, na última quarta-feira (30).





Militão postou um álbum de fotos no GQ da Espanha e recebeu um comentário inusitado da ex. “Que isso, gente”, escreveu ela. A interação viralizou na Web e os fãs especularam que eles teriam reatado a relação, principalmente após surgirem fotos deles usando óculos idênticos, levantando rumores de que estariam no mesmo lugar e teriam emprestado o acessório um ao outro.





Em meio a repercussão dos internautas, a influenciadora se pronunciou. Sem revelar se teria ou não voltado com o jogador, ela brincou com a situação e culpou a própria filha pelo comentário. “Foi a Cecília [que comentou], gente, perdão”, ironizou.



Nas redes sociais, os fãs repercutiram as declarações de Karoline. “Meu maio desvio de caráter é ainda shippar Karol e o Militão. E, além de tudo isso, acreditar que o cecilio vem aí”, escreveu uma internauta no Instagram. Já outro fã criticou as interações: “O mesmo teatrinho de sempre”, comentou.



