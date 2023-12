Reprodução Instagram - 1.12.2023 Bárbara Evans

Na madrugada desta sexta-feira (1), Bárbara Evans, atriz e influenciadora, usou as redes sociais para expor as dificuldades que vem tendo na amamentação dos recém-nascidos Álvaro e Antônio. Os bebês nasceram na segunda-feira (27) e são frutos da relação de Evans com o empresário Gustavo Theodoro.



“Os meninos fizeram o teste do pezinho agora há pouco. Como dói o nosso coração, não é? Nossa, estou um pouco sensível hoje, acho que foi muita coisa para um dia só. Meu leite ainda não desceu”, iniciou ela, através dos stories do Instagram.



A modelo, que agora vivencia o puerpério, explica que Álvaro nunca tinha sido amamentado por ela até esta sexta-feira (1). Além disso, expõe como tem se dado a nutrição dos gêmeos neste processo inicial.



“Meu colostro está descendo bem. Mas os meninos tem uma pegada muito forte e o Álvaro nunca tinha vindo para o peito, veio hoje a primeira vez”, explicou.





Evans acrescentou: “A gente não quer desistir nunca, mas dói, como dói”. A influenciadora ainda destaca que “o bico do peito está todo machucado” e que os bebês “estão tomando fórmula”.



Fora os gêmeos Álvaro e Antônio, Bárbara Evans e Gustavo Theodoro têm outra filha. Trata-se de Ayla , de 1 ano, primogênita do casal, além de neta de Monique Evans .

