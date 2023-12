Alerta da Record

A discussão foi tão acalorada que a produção da Record alertou Jaquelline e Nadja para evitar aproximações, que podem gerar possíveis expulsões do programa. "Se tivesse dinheiro, nunca estaria aguentando um tipo de gente desse", reclamou a ex-BBB. "Agressiva [...] Está se achando a campeã. Quem veio me perseguir foi você. Você se juntou ao Paiol e veio me esculachar. Cuidado com o que você fala. Ela quase me agrediu aqui", afirmou Nadja, pouco antes da direção fazer o alerta.