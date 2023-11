Reprodução/ Instagram Bárbara Evans relata primeira noite com gêmeos após parto

Na manhã desta terça-feira (28), Bárbara Evans relatou como foi a primeira noite com os filhos no hospital. Ela deu à luz aos gêmeos Álvaro e Antonio, fruto do relacionamento com Gustavo Theodoro, na segunda-feira (27). Um dos bebês teve que ser encaminhado para a UTI após o parto.



"Mamãe não dormiu até agora, isso porque só estou com um aqui no quarto hein. Antonio resolveu querer ficar só no meu peito. Mamãe acordou agora o papai e mandou ele já ir ficar com o Álvaro. Bora! Vou tomar café, passar alguma coisa na cara e venho bater papo, já que dormir não será possível", disse ela.



Após anunciar o nascimentos dos pequenos, ela falou do estado de saúde dos gêmeos e explicou que Álvaro teve que ir à UTI por um desconforto na respiração.



"Atualizações: o Antônio está comigo, e o Álvaro nasceu com desconforto. Ele é o maiorzão e o mais pesado. Ele nasceu com desconforto na respiração, então está em observação, mas está ótimo. Logo ele deve sair da observação. É só por precaução mesmo que ele vai ficar lá, acho que vai dormir essa noite. O Antônio está aqui, vou mostrar. Branquelo e menorzinho", explicou.