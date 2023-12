Reprodução/Instagram Preta Gil faz cirurgia de retirada de bolsa de ileostomia

Preta Gil realizou uma cirurgia para a retirada da bolsa de ileostomia que usou durante o tratamento contra o câncer de intestino. A artista passou pelo procedimento na última quinta-feira (30) e o estado de saúde foi informado pela equipe durante a madrugada da sexta (1).

"A todos que amam a Preta, a cirurgia de reconstrução do trato intestinal e reversão da ileostomia ocorreu com grande êxito. Preta está bem e se recuperando na unidade de tratamento intensivo. Em breve já deve ir para a semi-intensiva", inicia o comunicado que também agradece amigos e familiares.

"Obrigada pelo carinho, orações e a preocupação de sempre. Já já ela mesma vem aqui falar com vocês", diz a postagem.

Mais cedo, a cantora relembrou a trajetória com a bolsa. “Tirei essa foto ontem, não estava sol, mas eu quis deixar registrado uma última foto com a minha bolsinha de ileostomia, ela que tanto me ajudou nesses últimos três meses e meio. Sou grata demais por ter tido a oportunidade de usá-la enquanto meu corpo cicatrizava”, escreveu.

