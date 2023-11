Reprodução - Instagram - 29.11.2023 Monique Evans e Carlinhos Maia





Monique Evans, de 67 anos, não se calou após ser chamada de "vaca velha" por Carlinhos Maia. Na tarde desta quarta-feira (29), a modelo e ex-A Fazenda criticou Carlinhos e reforçou que acha a "Casa da Barra" uma baixaria.

"Gente, vou responder uma pessoa desse nível? Me chamar de velha? Tô de boa. Espero que ele chegue lá e não morra antes de ter a minha idade. Agora dizer que o pai dele falou do meu programa? Meu programa era a maior audiência, batia o Jô Soares. Ninguém dormia sem a Monique", disse Evans.

A apresentadora não gostou de ter visto Carlinhos afirmar que o programa dela na TV era de p*t*ria. O "Noite Afora" foi ao ar na RedeTV!, de 2001 a 2004. "Agora, não era um programa de p*t*ria. Era um programa sobre sexo e muito engraçado. Vai lá e assiste que você vai gostar muito. Jovens pedem para voltar o programa", seguiu.





Monique ainda questionou o sucesso de Carlinhos Maia, com 30 milhões de seguidores em uma rede social. Para ela, o humorista só tem seguidor. "Não vou me rebaixar ao teu nível. Você apareceu ontem. Qual é a sua história? A minha começou nos anos 70 e durante 30 anos fui uma das melhores modelos do Brasil. Eu tenho história. Agora você tem história? Você tem seguidor, gato. Só isso. Pode xingar o quanto você quiser, é uma baixaria isso daí [Casa da Barra]", completou.

Entenda a treta

Tudo começou quando Monique Evans questionou o entretenimento fornecido pela "Casa da Barra", reality de Carlinhos Maia. "Estava aqui vendo o feed, menina, aí vi esse negócio da Casa da Barra. É a farofa da Gkay só que diferente? É só p*t*ria? O que o Fiuk está fazendo lá? Não é o perfil dele, se esfregando com a mulher. Casa da Barra... gosto não. Igual à Farofa da Gkay", alfinetou Monique Evans.

Carlinhos Maia se revoltou com o comentário de Monique Evans e respondeu nas redes sociais. "Ah, vaca velha, me economize. Meu pai disse que você tinha um programa de p*t*ria nos anos 90. Esqueceu, foi? Vai rebaixar o 'carai', 'morde peia'", se irritou Carlinhos.

Durante a "Casa da Barra", nomes como Gabi Martins, Fiuk, Flay, Valesca Popozuda, Deolane Bezerra e Emily causaram com pegação, tretas e flertes. O evento também contou com shows de Mateus e Kauan, Solange Almeida, Marina Sena, Mumuzinho e Manuh Batidão.