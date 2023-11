Reprodução - SBT - 15.11.2023 Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann

Alexandre Correa participou de um programa de rádio na noite da quarta-feira (29), onde deu a própria versão da briga que Ana Hickmann detalhou durante o “Domingo Espetacular” desta semana (26).

"Eu estava tendo uma conversa com meu filho, na cozinha, sobre algumas mudanças que provavelmente aconteceriam na nossa vida, com relação à nossa casa, com relação a algumas coisas com as quais ele estava acostumado [...] Por conta dessa conversa, e de outras coisas que aconteceram antes, a briga começou. Comecei a ser achincalhada pelo Alexandre, começamos com uma briga verbal, e aí tudo infelizmente acabou terminando do jeito que, depois, o Brasil descobriu", contou a apresentadora para o programa.

Alexandre rebateu as acusações da ex. "Meu filho entrou em choro compulsivo, de uma maneira que ele nunca tinha chorado, aquilo me deixou muito abalado, muito consternado, e eu me ausentei. Depois de um certo tempo, voltei", começou o empresário.

Ele disse que a discussão esquentou e eles foram conversar na área da churrasqueira, onde Ana falou que chamaria a polícia, o que deixou Alexandre nervoso. "A discussão continuou, no que ela foi passar pela porta e fechar, eu segurei a porta com o pé e o trinco bateu no braço dela, eu vi que ela machucou o braço, foi que ela fechou a porta para poder ligar para a polícia, porque eu não queria que ela ligasse, não havia necessidade", contou.

O empresário afirmou que não houve agressão: “Eu jamais tentei dar uma cabeçada na Ana, você não fica próximo de alguém e tenta dar uma cabeçada. Eu não dei chute, não dei soco, não dei tapa, não tentei dar cabeçada."

"Sim, a discussão foi tensa, palavras pesadas foram usadas, houve troca de acusação, sim. Mas eu jamais, nunca toquei a mão numa mulher, no sentido de tentar agredir fisicamente", finalizou ele antes de deixar o programa, alegando estar passando mal.

Entenda o caso

Esse texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Alexandre Correa agrediu Ana Hickmann no sábado (11), na casa do casal, localizada em um condomínio de Itu, no interior de São Paulo. As autoridades foram acionadas após uma briga e a apresentadora detalhou as agressões que sofreu em um boletim de ocorrência, por lesão corporal e violência doméstica .

A apresentadora da Record relatou no BO que foi pressionada contra a parede e foi ameaçada com cabeçadas do empresário. Ela conseguiu se afastar para pegar o celular e acionar a polícia, mas Correa fechou uma porta de correr no momento, o que pressionou o braço da esposa.

Segundo a Polícia Militar, Ana passou por atendimento médico e precisou utilizar uma tipoia por conta da lesão no braço. A apresentadora foi escoltada para a delegacia e optou por não solicitar uma medida protetiva.

A assessoria de Hickmann confirmou que a polícia foi acionada após um "desentendimento" entre o casal e que ela "foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos". O comunicado ressalta que a apresentadora está bem e que "felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física".

Na madrugada de domingo (12), Alexandre negou as agressões à companheira . No entanto, após a repercussão do caso, o empresário fez um novo pronunciamento no mesmo dia e confirmou o "desentendimento" com a esposa , mas negou que teria dado cabeçadas nela.

Após a repercussão do caso, internautas resgataram acidentes domésticos narrados por Ana nos últimos anos e sugeriram possíveis agressões de Correa no relacionamento. Também repercutiram na web vídeos de casos anteriores em que o empresário foi agressivo e grosseiro com a apresentadora .