Reprodução Instagram - 27.11.2023 Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares

No ar como a vilã Preciosa Montebello em “Fuzuê” , Marina Ruy Barbosa surpreendeu os seguidores do Instagram ao compartilhar uma foto acompanhada do noivo Abdul Fares nos stories. O casal integrou a lista de convidados da festa de 50 anos de Angélica .



“Miau”, escreveu ela em uma foto ao lado de Fares. A atriz estava usando um vestido de paetê vermelho com algumas flores coloridas aplicadas ao decorrer da peça. Como acessório, usava uma bolsa dourada.



Em oposição ao vestido colorido da noiva, Abdul Fares optou por uma proposta mais discreta para o look. O empresário usava sapatos, calça e jaqueta preta. A camisa, no entanto, era branca.



Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares oficializaram publicamente a relação em junho deste ano. Já no mês de outubro eles deram outro passo no relacionamento e ficaram noivos, conforme confirmado por uma fonte do iG Gente .

Confira o álbum de fotos publicados pela atriz: