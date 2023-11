Reprodução/Instagram Angélica prepara festão temático de 50 anos para amigos famosos

No próximo dia 30, Angélica completa 50 anos de idade, mas aproveitou o sábado (25) para comemorar a data especial. A apresentadora preparou uma festa e contou com a presença de muitos amigos famosos.

A artista escolheu "O Poder das Flores" como tema e garantiu um evento com vários convidados vestidos a caráter.





O marido, Luciano Huck, e os três filhos, Joaquim, Benício e Eva, posaram juntos nas redes sociais e impressionaram com looks especiais.

O primogênito surpreendeu ao usar uma camiseta com várias fotos da mãe.

Entre os convidados estavam Xuxa, Junno Andrade, Ana Maria Braga, Flávia Alessandra e Otaviano Costa. Grazi Massafera, Tatá Werneck, Ticiane Pinheiro, César Tralli, entre muitos outros.

Nas redes sociais, Angélica comemorou a data e a família. "Neste jardim da vida, onde as flores representam cada capítulo, é impossível não mencionar a importância da minha família. Vocês são as raízes que sustentam minha trajetória, os alicerces de tantas alegrias e realizações. Ao celebrar meus 50 anos e o lançamento do 50 e Tanto quero expressar minha profunda gratidão. Vocês foram testemunhas e participantes ativos em cada curva dessa jornada. A vida é mais rica quando compartilhada com aqueles que amamos", escreveu ela.

