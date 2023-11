Reprodução / Folha de São Paulo Taylor Swift se encontra com família de Ana Benevides

Taylor Swift se encontrou com a família de Ana Clara Benevides na noite deste domingo (26), antes do último show no Brasil, que aconteceu no Allianz Parque, em São Paulo. Os parentes e amigos da jovem tiraram fotos com a cantora no camarim antes do show.

O encontro e a foto foram divulgadas pela colunista Mônica Bergamo, do jornal “Folha de São Paulo". O grupo usava camisetas com a cara da estudante quando se encontrou com a artista como convidados VIPs antes do último show de Taylor no país, que também marca a última apresentação dela neste ano.

Antes do encontro, fãs da loira divulgaram nas redes sociais a presença da família da jovem no show deste domingo. Eles filmaram os parentes de Ana Clara em um local reservado e coberto no estádio.

Bruna Marquezine também estava presente no show e tirou fotos com os familiares e amigos de Ana.

Entenda o caso

Ana Clara Benevides passou mal, na última sexta-feira (17), durante a apresentação de Taylor Swift, devido ao forte calor que fazia na cidade e teve uma parada cardiorrespiratória. A jovem de 23 anos foi socorrida no local, mas não resistiu. O caso está sendo investigado. Além da necropsia, exames toxicológicos e histopatológico devem revelar a causa da morte.

Taylor Swift lamentou a morte por um texto nas redes sociais, mas foi criticada na web por não citar o ocorrido nos shows e não dar assitência à família da fã.

A Time For Fun, que organizou os shows da cantora no Brasil, também foi criticada por não dar suporte à família. A empresa apenas comunicou que contataram os pais de Ana, mas eles não quiseram falar do assunto.

A família da fã contou com uma vaquinha realizada por fãs da Taylor para transportar o corpo da jovem para Campo Grande (MS), cidade natal de Ana, onde ela foi velada e sepultada .

O CEO da Times For Fun fez um comunicado 6 dias após a morte de Ana, no último dia 23 .