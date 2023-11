Reprodução/Youtube Ana Hickmann compartilhou desabafo após caso de agressão





Ana Hickmann falou dos "amigos de alma e coração" em uma publicação nos stories do Instagram, nesta quinta-feira (23). A apresentadora compartilhou a reflexão após o caso de agressão que sofreu do marido, Alexandre Correa, em 11 de novembro.





"Tem gente que chega em nossa vida a convite de Deus, só para nos tirar do lugar e fazer com que algo novo aconteça para nós. Tem gente que tem o dom de nos fazer bem e, de alguma forma, consegue nos fazer olhar a vida com mais possibilidades, com mais fé. Tem gente que realmente chega para causar mudança em nós. Falo de amigos de alma e coração que a gente chama de irmão. Esteja sempre em oração por esses amigos. Que Deus abençoe cada relacionamento de amizade. Amém", publicou.

A postagem acontece em meio a declarações que Hickmann tem feito para o filho, Alexandre, de 10 anos. "É esse sorriso que ilumina os meus dias e faz tudo valor a pena. Dias de sol virão para renovar as nossas energias", escreveu em um post nesta quarta-feira (22), em que reuniu fotos com a criança.





Esse texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.



Caso de agressão contra Ana Hickmann

Alexandre Correa agrediu Ana Hickmann no sábado (11), na casa do casal, localizada em um condomínio de Itu, no interior de São Paulo. As autoridades foram acionadas após uma briga e a apresentadora detalhou as agressões que sofreu em um boletim de ocorrência, por lesão corporal e violência doméstica.

A apresentadora da Record relatou no BO que foi pressionada contra a parede e foi ameaçada com cabeçadas do empresário. Ela conseguiu se afastar para pegar o celular e acionar a polícia, mas Correa fechou uma porta de correr no momento, o que pressionou o braço da esposa.

Segundo a Polícia Militar, Ana passou por atendimento médico e precisou utilizar uma tipoia por conta da lesão no braço. A apresentadora foi escoltada para a delegacia e optou por não solicitar uma medida protetiva.

A assessoria de Hickmann confirmou que a polícia foi acionada após um "desentendimento" entre o casal e que ela "foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos". O comunicado ressalta que a apresentadora está bem e que "felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física".

