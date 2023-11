Chata e sem ritmo: 'Fuzuê' não agrada após mudanças da Globo

Chata e repetitiva

Uma das maiores reclamações da novela continua sendo a falta de desenvolvimento da trama e dos personagens. O mistério do tesouro não se desenrola, assim como as histórias dos personagens, sem profundidade. O foco no humor escrachado também impede um desenvolvimento maior do enredo. "Essa novela já deu o que tinha que dar! Que história chata, repetitiva. Parece que os capítulos são sempre os mesmos. Haja paciência!", escreveu uma usuária do Twitter.