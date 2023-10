Reprodução/Instagram Ana Furtado completou 50 anos; apresentadora é casada com Boninho





Ana Furtado completa 50 anos neste domingo (22) e recebeu um presente inusitado de Boninho. O diretor do "BBB" enviou à esposa um cartão com uma declaração e um buquê de flores que trouxe o item curioso no arranjo, um mini abacaxi.





A apresentadora se emocionou ao ler a mensagem enviada pelo marido. "Amor da minha vida, que você complete esse ciclo cheia de luz, com saúde e muita paz. Você é a razão das nossas vidas, nosso porto seguro", disse o profissional da Globo à companheira.

Ao exibir o abacaxi entre as flores enviadas, Ana elogiou o detalhe curioso no presente. "Vocês não sabem o que eu acabei de descobrir, tem um abacaxizinho! Olha que coisa mais fofa. Que lindo, que fofura", afirmou. Veja o detalhe do item abaixo:

Além do recado no bilhete, Boninho também homenageou Ana Furtado em uma publicação no Instagram. "Você é tudo para mim, meu porto seguro, minha alegria, meu sol, minha lua. Você é meu sorriso, minha festa, minha luz. Te amo muito! Feliz 50tão! Linda, maravilhosa, poderosa!", escreveu o diretor, na legenda de um vídeo com fotos do casal.





