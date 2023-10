Reprodução/Instagram Ana Furtado se emociona com fim do tratamento contra o câncer

Ana Furtado está livre do tratamento contra o câncer. A apresentadora tomou o último comprimido e dividiu com os seguidores a conquista.

Ao lado do marido, Boninho, ela comemorou o fim do processo de cura. A artista foi diagnosticada com câncer de mama em março de 2018.





"Esse é meu último comprimido. Eu queria que voce estivesse junto comigo", disse ela antes de ingerir o remédio.

Ana estava tomando um remédio conhecido como tamoxifeno, medicamento considerado um modulador seletivo do receptor de estrogênio, para evitar a volta da doença.

"Acabou! Fiz questão de encerrar esse ciclo ao lado do meu amor, melhor amigo e grande parceiro. Último tamoxifeno! Acabou! Até nunca mais", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, amigos e seguidores celebraram com ela. "Que emoção , obrigada por todas as vezes que você me deu uma palavra de incentivo, você é guerreira", disse Preta Gil; "Que felicidade", declarou Fátima Bernardes; "Chorei de alegria por você", comentou uma internauta.

