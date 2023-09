Reprodução/Instagram Ana Furtado celebra um mês para a cura completa do câncer

Ana Furtado dividiu com os seguidores que nesta sexta-feira (1) marca um mês para a sua cura completa do câncer de mama. A apresentadora enfrentou a doença em 2018.

De férias com o marido, Boninho, em Nova York, a artista apareceu sorridente para dar a notícia e mostrar os últimos remédios para o tratamento.





"Falta exatamente 1 mês para a minha CURA total! A VITÓRIA está logo ali. Eu a vejo pertinho, pertinho… sempre vi! E tenho certeza de que já é MINHA!", escreveu ela na legenda.

Amigos famosos e admiradores comemoraram a notícia junto com ela. "Uau! Que data especial! Estamos já celebrando!", disse Marcos Mion; "Já comemorando junto com vc! Vibrando as melhores energias sempre! Tá bem aí já! Bem pertinho! Que benção! Deus é maravilhoso!", declarou Thais Fersoza; "Que linda. Isso aí!", celebrou uma internauta.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !