Reprodução/TV Globo Ana Furtado retirou tumor de mama em 2018 e falou sobre seu tratamento durante o Mais Você, de Ana Maria Braga

Ana Furtado está curada do câncer de mama e aproveitou o convite para comparecer ao matutino Mais Você, de Ana Maria Braga, para relatar sua experiência no tratamento, assim como conscientizar sobre a doença. Na ocasião, a apresentadora contou pela primeira vez que usou perucas após ver imagens de sua participação no programa oito meses após dar início ao seu tratamento, em 2018. Com medo de ser julgada pela vaidade, a mulher de Boninho fingiu que aquele era seu cabelo natural.



“Você estava de peruca aí, né? Você tinha vergonha de dizer que estava de peruca", lembrou Ana Maria, que era vizinha "de porta" de Ana no Rio de Janeiro e foi uma das primeiras pessoas a saber sobre a doença da apresentadora.

"Estou revelando isso em rede nacional. Usei muita prótese [capilar] durante o meu tratamento, e eu tinha medo de falar que eu estava usando prótese. Em um primeiro momento, tive medo de falar que eu estava com câncer", confessou. "Nós, mulheres, estamos num lugar muito difícil, onde temos sempre que provar nosso valor, nossa capacidade, sempre em dobro, e somos muito exigidas", completou a ex-funcionária da Globo.

E acrescentou: "De repente eu ser considerada uma mulher com câncer e minha vaidade ser abalada dessa forma, eu não sabia o que falar. Não concordei com você, eu tive medo. E hoje eu não tenho, porque o câncer veio como professor", admitiu.

Ana Furtado mostrou em suas redes sociais o momento em que tomou o último remédio que fazia parte do seu tratamento, cinco anos após a descoberta da doença. A apresentadora é embaixadora e parte do conselho do Instituto Protea, que oferece tratamento completo para mulheres de baixa renda com câncer de mama. Todo o valor arrecadado com a venda do livro Até Nunca Mais, da jornalista será revertido para o instituto, que atua em São Paulo e Salvador.

* Texto de Lívia Carvalho

