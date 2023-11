Reprodução/Instagram 17.07.2022 Maria Lina

A influenciadora Maria Lina, ex-namorada de Whindersson Nunes , usou os stories do Instagram nesta quarta-feira (22) para responder as críticas que têm recebido após ter engordado 6 quilos. “Toda foto que eu posto, vem alguma mulher criticar algo”, afirma.



“Antes era porque eu estava muito magrela. Meu Deus, todo mundo falava que eu estava doente. Depois, fiquei loira e todo mundo dizia que meu cabelo estava ressecado, feio, que eu estava apagada. Quando escureci [os fios], disseram que eu estava com cara de velha”, acrescentou.



Maria Lina pediu para que as “mulheres” parassem com esse tipo de julgamento, já que, segundo ela, “isso só faz mal” a elas próprias. Ao decorrer do pronunciamento, Lina declara que está se sentindo bem com a atual aparência física.



“Me sinto linda, de corpo, de rosto, de alma. Na fase mais feliz que já estive. Isso não é legal. Mas o que esperar de pessoas que criticam mulheres e até crianças nessa internet?”, disse, “Meu rosto mudou porque eu engordei 6 quilos. E eu estou feliz assim”.

