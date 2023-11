Reprodução Instagram - 22.11.2023 Jojo Todynho rebate críticas de internautas

Jojo Todynho usou os stories do Instagram nesta quarta-feira (22) para rebater as reprovações de internautas que criticaram ela ter exposto Lucas Souza, ex-marido dela., e as razões da separação do antigo relacionamento . A estudante de direito reitera que não se preocupa com o “cancelamento” virtual e declara: “Cheguei ao extremo do limite”.



“Não vou ficar depressiva e doente por causa de ninguém, não. A minha saúde mental mais. Então, se eu tiver que me impor aqui e reverberar o que sinto, eu vou fazer. Não vai ter hater e nem ninguém para me calar. Ninguém me para”, iniciou.



A cantora descarta preocupações com julgamentos alheios e cancelamentos virtuais: “Não gosta de mim? Me vê na rua e troca de calçada. Não vem me pedir para fazer foto, não. Quem é fã, a gente sabe”. Todynho negou ser “deslumbrada” com a fama e com número de seguidores.



“Se tem uma coisa que eu tenho na vida é vergonha na cara. Não estou aqui para agradar ninguém e não sou deslumbrada. Acordem para a vida e vivam a realidade, todo mundo tem problemas. Ninguém vive no mundo de Bob, não. Parem de fantasiar as coisas”, disse.







Relembre a exposição do término de Lucas Souza e Jojo Todynho

Jojo Todynho , estudante de direito, cantora e apresentadora, usou os stories do Instagram nesta terça-feira (21) para explicar o motivo que resultou no divórcio dela e de Lucas Souza, atual peão de "A Fazenda 15" . Todynho se pronunciou após as discussões do ex-marido e de Cezar Black , que nomearam o nome dela no reality , na última segunda-feira (20).

"Meu casamento com o Lucas acabou porque eu peguei conversa dele com homens. Quando contei isso e fui questionar, ele se descontrolou e falou que ia me colocar como homofóbica na internet. Fiquei com medo e falei 'Cara, como vou contar isso?'. Foi aí que começou a saga do Lucas de querer me desmoralizar", iniciou.

De acordo com Jojo, Lucas tentou usar os conflitos familiares que ela tem com a mãe para prejudicar a imagem dela. "Lucas quis usar minha mãe para me desmoralizar", contou, "ele sabia que eu tinha meus problemas pessoais com a minha mãe".

Jojo alertou que o término não foi pela conversa de Lucas ser com outros homens, mas pela traição. "A sexualidade dele não me importa. Não foi por isso que fiquei arrasada, foi pela traição. Para mim, é uma traição. Chega e dá o papo. Não quer mais, dá o papo. Não precisa mentir, ocultar nada. Tudo com conversa se resolve. Não tenho preconceito com nada, até porque passo preconceito o tempo todo", salientou Jojo.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: