Sasha posa em pontos turísticos de Paris

Sasha Meneghel , modelo e estilista, compartilhou nesta terça-feira (21) uma sequência de fotos com alguns momentos em Paris, junto com João Figueiredo , companheiro dela. “Últimas fotos da viagem, agora acabou”, escreveu ela na legenda da publicação.



Ao longo da sequência de postagens, há um vídeo no qual o casal aparece abraçado e trocando beijos. O fundo da gravação romântica é a Torre Eiffel , monumento situado em Paris e criado para celebrar o centenário da Revolução Francesa.



Além dos cliques ao lado do marido, a estilista também posou com looks de alta-costura da indústria da moda. Dentre as marcas de luxo usadas pela filha única de Xuxa , estão: Valentino, Loewe e Prada.



Nos comentários, os seguidores de Sasha elogiaram a modelo e repercutiram os momentos publicados por ela no álbum de fotos. “É muito fotogênica, incrível”, opinou um fã. “Que princesa linda”, elogiou uma segunda. “Lindíssima sempre”, disse ainda um terceiro.





