Xuxa, Galisteu e elenco gringo: o que se sabe da série de Ayrton Senna

Vida amorosa

A trama também abordará a vida amorosa de Senna, que se tornou pública pela fama do piloto e das ex. A produção trará Pâmela Tomé para interpretar Xuxa, que namorou o automobilista, Julia Foti para fazer Adriane Galisteu, que também teve uma relação com ele, e Alice Wegmann como Lilian Vasconcellos, a primeira mulher de Ayrton.