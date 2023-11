Jojo defenderá Lucas?

Jaquelline afirmou a Lucas que Jojo pode defendê-lo aqui fora: "Tá, mas no seu íntimo você sabe com quem foi que você casou. Isso aí, até a pessoa pode falar. Isso aí fere sua honra. Tô falando como uma pessoa de fora — eu acho que, dependendo do que os outros falarem aqui e não for verdade, acho que essa pessoa falaria algo em sua defesa." A cantora já se pronunciou sobre a polêmica e não defendeu o ex. Ela afirmou que quis se separar do militar por achar mensagens deles com outros homens.