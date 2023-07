Reprodução/Instagram - 28.07.2023 Sasha Meneghel ganhou homenagens dos pais, Xuxa e Luciano Szafir, em aniversário





Sasha Meneghel completa 25 anos nesta sexta-feira (28) e ganhou declarações dos pais, Xuxa e Luciano Szafir. A apresentadora e o ator compartilharam homenagens com registros ao lado da modelo, que foi parabenizada por mais celebridades nos comentários das postagens.

"Meu orgulho, amor de todas as minhas vidas. Você me faz a pessoa mais feliz cada vez que você sorri. Sua alegria é meu maior presente. E hoje eu queria te presentear com algo, mas nunca será digno de tanta gentileza, carinho e beleza que possui. Você é simplesmente linda por dentro e por fora. O que peço é que Deus te dê saúde e muitos momentos lindos ao lado do João Figueiredo [marido]. Te amo imensamente, meu bebê. Feliz aniversário", afirmou Xuxa.





Luciano relembrou o nascimento da filha na publicação: "Filhota, minha pequenina linda. Te amo tanto, parece que foi ontem que te peguei no colo após o parto, e te levei até o berçário cantando para você (al kol eleh)". "Tenho tanto orgulho da mulher que se tornou que não cabe dentro de mim. Te desejo toda saúde do mundo e que conquiste todos os seus sonhos sempre", completou.

"Construa o seu mundo, tenha a sua volta pessoas que te amem como você merece, continue com a sua fé, compaixão e seu senso de justiça! Você tem qualidades que são raras nesse mundo. É seu aniversário, mas sou eu que te agradeço por ter me ensinado tanto e por me fazer querer ser a cada dia uma pessoa melhor. Te amo para sempre", concluiu Szafir.

"Viva Sasha", afirmou Taís Araújo nos comentários. "Ela sempre, desde a sua barriga, nos seus pensamentos, ela muito especial. Amo vocês! Sasha, feliz aniversário, meu amor", expressou Ivete Sangalo. "Que linda! Parabéns, Sasha, siga com este coração gigante honrando sua mãe que tanto te ama! Saúde sempre", comentou Eliana. Confira abaixo as postagens na íntegra:









