Sasha e marido surpreendem Bruna Marquezine com outdoor de Besouro Azul em Los Angeles

Mais uma vez a amizade de Bruna Marquezine e Sasha Meneghel tomou conta da internet. Desta vez, a filha de Xuxa e o marido, João Figueiredo, surpreenderam a atriz com um outdoor do filme 'Besouro Azul', em Los Angeles.

O casal levou a artista até o local onde anunciaram o lançamento do longa da DC e se emocionaram, assim como ela, com o painel. A surpresa contou com a presença de Xolo Maridueña, par romântico de Bruna no filme.





"A alegria de vocês, é a nossa! Vocês merecem demais", escreveu João na legenda.

Ao ver o painel gigante, Bruna não segurou as lágrimas e abraçou o ator e a melhor amiga.

Com a viralização do vídeo, João contou um detalhe especial sobre o outdoor. "Uma curiosidade: esse billboard enorme, ta na rua mais cara pra anunciar qualquer coisa aqui em Los Angeles. E um dos maiores outdoors da rua é o de Besouro Azul", disse.

Sasha meneghel e João Figueiredo levaram Bruna Marquezine e Xolo Maridueña para verem o painel de #BLUEBEETLE , Bruna não se aguentou e caiu no choro, saletinha vive, né?💙 pic.twitter.com/7LKsMYYJJr — Marquezine Comunicações (@marquezinecom) August 7, 2023





