Após compartilhar muito luxo em uma viagem por Dubai , Kelly Key apareceu nas redes sociais nesta sexta-feira (10) para mostrar a rotina de exercícios físicos. A cantora mostrou a rotina de treino que realiza diariamente para garantir o abdômen trincado, exibido nos registros divulgados na academia.

"Treino de hoje com o que eu considero o meu diferencial! Com 40 anos eu aprendi que cuidar do corpo é essencial para uma vida saudável e feliz. E para alcançar meus objetivos, eu conto com a ajuda de profissionais", escreveu na legenda da publicação do Instagram.





A artista explicou que apresenta a "orientação certa" para alcançar os resultados esperados, como o tanquinho sarado. "Não subestime o poder de um bom treinador, ele pode fazer toda a diferença", avaliou.

No vídeo publicado, Kelly aparace fazendo uma sequência de exercícios e dando o foco aos abdominais. Confira abaixo:





