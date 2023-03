Longe dos palcos e mãe de 3: por onde anda Kelly Key

Fase mamãe

Nos anos 2000, Kelly Key deu à luz a primeira filha, Suzanna, fruto do relacionamento com o cantor Latino. O casal ficou junto por alguns anos e se separou em 2002. Em 2005, Kelly Key deu à luz ao filho Jaime Vitor, fruto do relacionamento com o Mico Freitas, com quem casou em 2004 e permanece até hoje. Em 2017 nasceu o terceiro filho, Arthur.