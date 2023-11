Reprodução Yudi Tamashiro

Yudi Tamashiro falou sobre seu passado antes de se tornar evangélico. Em conversa no 'Podcast das Estrelas', o apresentador confessou que era viciado em casas de swing.

"Quem é dos bastidores sabe das loucuras que eu fazia e tal. E hoje sou evangélico. Eu fazia [bastante loucuras]. Eu fiquei um tempo viciado em casas de swing, e as pessoas acham que não viciam", admitiu.

A frequência nestes ambientes era tanta que, assim que chegava no local, seu nome era anunciado. "Eu chegava nas casas de swing em São Paulo e o apresentador anunciava: 'com vocês o Yudi Tamashiro, o Yudi do PlayStation chegou na casa de swing'!", relembrou.

Sua juventude foi tão intensa, que Yudi enfrentou sérios problemas por causa do abuso das bebidas alcoólicas. "Bebida para mim sempre foi o problema. Com 21 anos fui parar no hospital, meu fígado já estava zoado".

Hoje, aos 31 anos, o apresentador se converteu à religião evangélica e considera como pecado a vida que levava anteriormente. Na última segunda-feira (13), ele também negou em seu Instagram que tenha chamado Priscilla de "desviada" , como veiculado em alguns perfis de fofoca.

Reprodução Instagram - 13.11.2023 Yudi Tamashiro e Priscilla Alcântra

"Eu não dei nenhuma entrevista a essas páginas de fofoca... algum jornalista simplesmente distorceu minhas falas de uma antiga entrevista e trouxe isso tudo ao público sem nenhum fundamento", explicou.

" Priscilla , saiba que, como antes, continuo admirando você e respeitando suas decisões. Amo você e oro por você como pela minha família! Mesmo que estejam tentando forçar uma tensão que não existe, eu creio que Deus nos chamou para sermos pacificadores", defendou.

