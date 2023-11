Reprodução Instagram - 13.11.2023 Yudi Tamashiro e Priscilla Alcântra

Conhecidos por comandarem a atração matinal infantil “Bom dia e Companhia”, do SBT, Yudi Tamashiro e Priscilla Alcântara eram uma das amizades mais elogiadas pela Web. Com as recentes mudanças de estilo da cantora, que migrou da música gospel para o pop, muitos internautas especularam que a amizade teria chegado ao fim, já que Tamashiro continua seguindo a doutrina cristã. Nesta segunda-feira (13), ele se pronunciou no Instagram.



“E aí, gente! Primeiramente, eu não dei nenhuma entrevista à essas páginas de fofoca. Portanto, não falei nada do que está nessa matéria”, iniciou ele, em referência às notícias de que a amizade entre ele e Alcântara estava estremecida pela nova fase vivenciada pela musicista .



De acordo com Yudi , as informações foram distorcidas e disseminadas “sem nenhum fundamento”. Ele pontuou a “admiração” que sente pela ex-parceira de trabalho e afirmou que respeita as “decisões” tomadas por ela.



“Priscilla saiba que, como antes, continuo admirando você e respeitando suas decisões. Amo você e oro por você como oro pela minha família”, acrescentou ele, que também enfatizou: “mesmo que estejam tentando forçar uma tensão que não existe, eu creio que Deus nos chamou para sermos pacificadores”.

Confira o pronunciamento na íntegra:





