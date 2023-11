Reprodução/ Instagram/ Globo Tici Pinheiro teve 'ciúme' após Alcione elogiar pernas de César Tralli

A apresentadora Ticiane Pinheiro mandou um recado bem-humorado para Alcione, após um elogio feito pela cantora a César Tralli , com quem Tici é casada. Durante o 'Hoje em Dia' (Record), a loira brincou que ficou com ciúmes da "cantada". "Ela fica olhando para as pernas do meu marido", disse ela.



Na ocasião, o programa matinal exibia uma matéria sobre os artistas imortalizados na Academia Brasileira de Cultura (ABC), incluindo a sambista , e Ticiane aproveitou para relembrar o comentário feito cantora de 75 anos sobre o marido. Alcione tomou posse na Academia em cerimônia realizada nesta terça-feira (14).

Em outubro, durante participação no 'Som Brasil', Marrom disse que as pernas sempre foram algo que lhe chamaram atenção em um homem e citou como exemplo o jornalista. "Eu gosto daquelas pernas dele, do Cesar Tralli. Acho bonitas as pernas dele. Mas sem paquerar, com todo respeito", comentou ela, aos risos.

