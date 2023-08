Reprodução O apresentador desabafou sobre sua realidade financeira

O apresentador Yudi Tamashiro revelou que enfrenta uma dificuldade financeira após se distanciar da TV. O dançarino ainda ressaltou que gastou muito dinheiro curtindo a vida, então precisou repensar seus hábitos para se restabelecer financeiramente: "Você demora anos para conquistar, mas para estragar tudo é uma questão de meses".

Em entrevista ao Gshow, Yudi relembrou o sucesso repentino que consolidou ao apresentar o Bom Dia & Cia, no SBT, ao lado de Priscilla Alcantara. "Minha vida sempre seguiu em uma crescente, em questão de dinheiro, fama, conquistas. Você demora anos para conquistar, mas para estragar tudo é uma questão de meses", lembrou.

"E foi o que aconteceu. Queria viver o que não tinha vivido, aproveitar o que não tinha aproveitado. Acabei perdendo o foco. Mas deu tempo para recuperar todas as coisas. Não só na questão financeira, mas recuperar a honra e o respeito das outras pessoas, explicou.

De acordo com o cantor, ele entende que errou em algumas situações e até mesmo excluiria parte de sua vida. "É muito confuso olhar para trás e pensar: 'O que poderia ter sido diferente?'. Excluiria algumas partes de erro, mas que também me fizeram ser quem sou hoje. Me encontro em uma fase mais reservada e não me exponho tanto como antigamente. Tanto nas redes sociais, como nos lugares que frequentava. Minha rotina hoje é: igreja, trabalhar e ficar com a minha família", disse.

Além disso, Yudi também relembrou quando foi hospitalizado e diagnosticado com síndrome de burnout, em maio deste ano. "Minha cabeça explodiu e fui parar no hospital. Quando saí, fui para Orlando e fiquei pensando na vida, no que me fez chegar onde estou hoje. Voltei para o Brasil com a certeza de me aprofundar naquilo que me fez conquistar tantas coisas. E entrei em uma fase nova da minha vida e voltei a me reconectar", relatou.

Sobre a época em que comandava o Bom Dia & Cia, o apresentador comentou sobre a saudade e lembranças: "As lembranças são, no geral, boas. Durante muito tempo, achei que era um absurdo viver dessa forma, porque foi muito pesado para a minha infância e adolescência. Mas hoje, olhando os desafios, só tenho gratidão de reconhecer o que vivi trabalhando na televisão desde muito novo".

"Foi um preparo para a vida. Não tem como levantar o troféu se não passar por uma batalha. E essa é a minha oração: que as batalhas continuem acontecendo, assim como foi na minha infância, porque é a partir disso que vou conseguir levantar um troféu. Sou muito grato a tudo que aconteceu na minha vida", completou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko