Reprodução/SBT/Instagram - 15.11.2023 Isabela Aglio, filha de Mingau, fala da recuperação do músico





Isabella Aglio voltou a falar da recuperação do pai, Mingau, nesta terça-feira (14). Nas redes sociais, a filha do músico do Ultraje a Rigor celebrou a arrecadação de R$ 100 mil na vaquinha criada para a família arcar com custos médicos . Já no SBT, a jovem falou do estado físico do pai e os "picos de consciência" dele durante o tratamento.





"Gente, batemos R$ 100 mil na vaquinha! Nem acredito! Muito obrigada", afirmou nos stories do Instagram. A meta da arrecadação é de R$ 600 mil e, na manhã desta quarta-feira (15), o valor já ultrapassa R$ 112 mil, com mais de 1700 colaboradores.

Ainda na rede social, Isabella compartilhou um vídeo da participação no "The Noite com Danilo Gentili". No programa do SBT, ela ressaltou que a saúde de Mingau "está indo bem" e que o baixista deve deixar a UTI "em breve", antes de seguir para um "tratamento intensivo" em uma "clínica de transição".



"É um milagre, a gente pode colocar que é um milagre, definitivamente. Lógico que é um trauma muito grande. Temos que ter paciência, não é no nosso tempo. A gente já quer que ele faça tudo, tem que ter muita paciência e tratamento", comentou. Aglio também foi questionada sobre o estado físico do pai e contou que hoje consegue "ver o Mingau ali".

"Ele não fala, está com traqueostomia. Ele enxerga, segue com o olhar. Ele abriu o olho faz um tempo, já. Tem movimentos nas extremidades, tenho até um vídeo dele mexendo o pé. Fiz coceguinha e ele reage, mexe. Ele tem picos de consciência, picos que não", contou.

Gentilli ainda perguntou como a filha sabe que o músico está consciente e ela citou alguns exemplos: "Outro dia, ele peidou na cara da enfermeira e deu risada. A gente fala: 'Sabemos que é meu pai ali'. Ele se emociona e chora. Chorou com a voz da minha avó, ouvindo uma música de uma banda dele Vega".





O que aconteceu com Mingau?

Rinaldo Oliveira Amara, conhecido como Mingau, foi baleado na cabeça em 2 de setembro , em Paraty, no Rio de Janeiro. O músico do Ultraje A Rigor e um amigo passavam em uma área de tráfico da cidade, a Praça do Ovo, na Ilha das Cobras, quando o carro deles foi alvo de tiros.

O amigo de Mingau contou à Polícia Civil do Rio de Janeiro que os dois estavam indo fazer um lanche, quando o carro foi alvejado pelos criminosos. Outros, no entanto, informaram à polícia que ele estava indo comprar drogas em uma comunidade na hora dos tiros. Em 14 de outubro, a Polícia prendeu o principal suspeito de atirar no artista.

Mingau foi atingido do lado esquerdo da cabeça. A bala atravessou o cérebro e saiu. Segundo os médicos, a área atingida é responsável por algumas funções motoras, de linguagem e da visão. Por isso, o músico foi submetido a procedimentos, como fisioterapia motora e respiratória, para evitar complicações neurológicas. Ele também passou por cirurgias, uma delas para controlar a pressão do crânio.

