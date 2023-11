Formação da roça

Jaquelline Grohalski foi indicada pelo fazendeiro Yuri Meirelles e ocupou a roça ao lado de Márcia Fu, a mais votada pela casa. Cezar Black usou um poder para colocar Lucas Souza na terceira posição e Sander Mecca caiu na berlinda após sobrar no "resta um". Fu está vetada da prova do fazendeiro, mas protagonizou os conflitos do programa ao vivo, como quando fez um relato sobre dependência química, após uma briga com Sander.