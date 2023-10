Reprodução Instagram - 18.09.2023 Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, e a filha Isabella Aglio

Isabella Aglio, filha de Rinaldo Amaral, mais conhecido por Mingau, que foi baleado na cabeça no começo de setembro, desabafou nos Stories do Instagram na noite desta quinta-feira (26). Ela criticou aqueles que ficam pedindo fotos do baixista.

O desabafo começou após um internauta reclamar da falta de atualizações: "E o Mingau. Você poderia atualizar mais as mensagens, pois queremos vê-lo... todos preocupados com ele, caramba."

Isabella então o respondeu. "Gente, é como falei lá atrás... não esperem super novidades a todo tempo. Graças a Deus ele está bem, estável e se recuperando, mas há um longo caminho pela frente e estamos trabalhando nisso. Agradeço a preocupação de todos! Quando tiver uma novidade significativa, vocês saberão. E sobre vê-lo: não vou divulgar imagens do meu pai em estado de vulnerabilidade, onde não há consentimento. Sem chance. Paciência e fé", começou.

"Se ele não estivesse bem, eu não estaria aqui postando, indo a evento, etc... fiquem tranquilos quanto a isso. Ele está muito bem amparado, graças a Deus", completou.

"E, entenda, gente: por mais que eu apareça aqui com coisas mais leves, não me expor mais do que já estou exposta... por trás sou uma pessoa traumatizada, preocupada, cansada, sobrecarregada muitas vezes. Paciência comigo também. Estou passando pela fase mais difícil da minha vida e tentando me manter forte. Não estou postando com intuito de 'aparecer' para que sintam dó, mas sim para que entendam", escreveu a moça nos Stories.

Ela então foi criticada mais uma vez, desta vez por não postar fotos do músico. Ela fez vários vídeos desabafando.

"Queria entender o que se passa na cabeça de tantas pessoas e ter que ficar calada. Cuidado o *aralho! Estou cansada, irritada, porque não tenho que passar por isso. Fod*-se! E uma pessoa não é uma 'pessoa pública', é uma pessoa, um ser humano. E estar em estado de vulnerabilidade não quer dizer que ele está mal. Ele está bem, está estável, clinicamente bem, só que ele tomou um tiro na cabeça. Vocês têm noção o que é um tiro na cabeça?! Deveria ser de senso comum que não se divulga uma foto de uma pessoa que tomou um tiro na cabeça", respondeu.

"Não se divulga uma foto de uma pessoa que está num hospital, por uma lesão grave dessa e principalmente sem o consentimento. Primeiro que, mesmo se ele consentisse, se tivesse consciência suficiente para consentir, eu não ia postar. Pra quê!?! Só pra matar curiosidade de fofoqueiro, de maria fifi? Vá à merda, fod*-se! Pistolei!", falou brava.

Ela finalizou o desabafo agradecendo aos fãs que realmente se preocupam e não tem curiosidade mórbida de ver Mingau internado. "Desculpa vocês que não têm nada a ver com isso, que só me mandam mensagens de carinho, de força, e têm que ver isso, mas eu precisava desabafar. Porque eu estou guardando há muito tempo. Vocês não têm noção de cada coisa que leio. Mas é isso, desabafei, estou leve, e todo mundo que falar merda vai tomar block. Vocês que são firmeza, muito obrigada, mesmo."

Alguns minutos depois, Isabella apagou os vídeos. "Passou, gente! Apaguei até pra mantermos as vibrações elevadas por aqui. Obrigada pelo apoio", explicou.

