Reprodução/Instagram Internado, Carlos Alberto de Nóbrega recebe visita de amigo no hospital

Internado após sofrer um acidente doméstico, o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega recebeu a visita de um amigo no hospital nesta terça-feira (14).



"Amigo querido... era só uma visita rápida... mas rimos tanto! (Você das minhas histórias). Depois dizem que homem não gosta de fofoca...", escreveu o relações públicas Sandro Zanirato em foto publicada com Carlos Alberto. O registro também foi compartilhado por Renata Domingues, mulher do apresentador do SBT.

Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos de idade, está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o último dia 11, após sofrer um acidente doméstico.

"Ele caiu da escada, tropeçou no chinelo e bateu o rosto. O rosto dele tava inchado e bateu um pouco com a cabeça também. Teve um pequeno sangramento interno na cabeça. Fez uma tomografia e deu que o sangramento está diminuindo, o próprio organismo absorve esse sangramento com o tempo. Ele também trincou a costela e está com muita dor", contou o filho Marcelo de Nóbrega ao programa Fofocalizando (SBT).

A alta hospitalar está prevista para esta quinta (16).

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente