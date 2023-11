Reprodução/TV Morre Paulo Hesse, ator de 'O Cravo e a Rosa', aos 81 anos

Morreu aos 81 anos o ator Paulo Hesse, conhecido pelo trabalho na novela 'O Cravo e a Rosa'. A atriz Barbara Bruno divulgou a morte do artista nesta terça-feira (14) nas redes sociais. A causa não foi divulgada.

"Vá em paz, querido! Viva Paulo Hesse", escreveu a atriz na legenda da publicação feita no perfil do Instagram.





Cleo Ventura também se pronunciou nas redes e lamentou a partida de Paulo. "Adeus, querido Paulo Hesse", disse.

Ao longo da carreira, Paulo Hesse passou pelas emissoras Record, TV Tupi, Bandeirantes e TV Cultura. Os trabalhos que marcaram foram Selva de Pedra (1986), Éramos Seis (1996) e O Cravo e a Rosa (2000).

Seu último trabalho na Globo foi em Paraíso Tropical, em 2007, e Água na Boca, novela da Band.

