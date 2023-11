Reprodução/SBT O apresentador foi internado após fraturar a costela

Nesta terça-feira (14), o programa Fofocalizando, do SBT, informou que o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega foi internado na UTI, do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após sofrer um acidente doméstico, bater a cabeça e fraturar a costela.



O humorista de 87 anos caiu em casa e fraturou a costela mais alta, próxima do pulmão. Até o momento não foi divulgado um boletim médico com mais detalhes sobre o quadro clínico do apresentador de A Praça É Nossa.

Vale lembrar que essa é a segunda internação dele em menos de três meses. Em agosto, testou positivo para Covid-19 e foi internado para um maior acompanhamento.

Carlos Alberto de Nóbrega inclusive não compareceu ao Teleton, no último sábado (11), que contou com praticamente todo o elenco da emissora. A coluna entrou em contato com o hospital mas não teve um resposta até o momento.

À coluna, a assessoria de comunicação do SBT confirmou a internação do apresentador. De acordo com os porta-vozes, ele caiu em sua casa de campo e vem realizando exames, mas está bem e deve permanecer em observação pelos próximos dias, sem previsão de alta.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko