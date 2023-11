Para a designer especialista em joias, Fabiana Cassani, a saudosa apresentadora sempre teve um gosto muito sofisticado, com preferência por peças grandes que eram marcantes em seus figurinos. “Sua paixão por joias era notória. Uma verdadeira amiga de diamantes, esmeraldas, rubis e swaroskis. Muitas pessoas comentavam sobre sua coleção que tinha um valor incalculável”, comenta a especialista.

"Já foram recuperadas algumas peças, mas percebi que muita coisa foi levada por essa ex-funcionária que trabalhava em minha casa. O que mais pesa para mim é o valor sentimental, pois as peças pertencerem a uma grande amiga. Também é complicado o sentimento de impotência, pois foram tiradas de dentro de minha casa”, comenta. “Ficarei um período em um apartamento que tenho em São Paulo e já trancarei a casa”, disse a empresária durante entrevista ao "Domingo Espetacular", na noite deste domingo (12).

Segundo a empresária, que adquiriu algumas peças da família da apresentadora, foram furtadas de sua residência, na zona oeste de São Paulo, o conjunto de gargantilha e par de brincos de brilhantes, ambos no formato de estrela cadente (ou cometa), um anel de ouro branco que remete a uma rosa, e mais um par de brincos e anel em rubi vermelho.

O furto das joias que pertenceram à apresentadora Hebe Camargo teve destaque nos principais programas de televisão neste final de semana. Atualmente, as joias pertencem a empresária Lilian Gonçalves, conhecida como a Rainha da Noite Paulistana, sendo avaliadas em aproximadamente R$ 3 milhões.

Empresária Lilian Gonçalves durante participação do programa Hebe

** Davi Brandão é jornalista com atuação no campo da Comunicação há quase 25 anos, circulando pelos diversos segmentos do entretenimento.