Globo vence processo contra Sikêra Jr. por ataques em programa

A Globo venceu uma ação judicial que moveu contra Sikêra Jr., que trabalhava na RedeTV! até o início de 2023. O apresentador e a TV A Crítica terão que pagar R$30 mil para a emissora. Eles recorreram da decisão.

Segundo o F5, a Globo alegou que o âncora atacou a emissora e seus executivos sem provas ou explicações, e pediu R$100 mil por danos morais.





Na petição, a carioca argumenta que pelos menos 25 vezes, entre 2019 e 2020, Sikêra teria feito declarações mentirosas e incorretas sobre o recebimento de publicidade federal por parte da emissora, além de ataques contra a família Marinho.

William Bonner e Renata Vasconcellos também teriam sido atacados no início da pandemia de Covid-19.

O juiz do caso aceitou a argumentação da emissora e determinou um pagamento de R$30 mil, e retratação em programas da TV A Crítica apresentado por Sikêra Jr.

Os indiciados pediram embargos de declaração e afirmaram que o julgamento foi antecipado, não dando tempo para que a provas importantes de defesa fossem apresentadas. A Justiça negou, mas a decisão final ainda pode ir para segunda instância.

