Reprodução/Jane de Araújo/Agência Senado Luiza Brunet

Nesta terça-feira (14), Luiza Brunet usou as redes sociais para falar de uma dívida de R$646 mil no cartão de crédito, que ela estaria negociando com o banco.

A notícia repercutiu após Ancelmo Gois, de O Globo, informar que a ex-modelo teve de recorrer a um acordo para encerrar a cobrança feita pelo Banco Bradesco, devido à uma dívida no cartão de crédito. Segundo a advogado da empresária, Luiza acertou o pagamento após receber um desconto. O processo tramita na Justiça do Rio de Janeiro desde junho

No Instagram, Brunet assumiu a dívida e criticou o jornalista. "Durante todos esses anos mantive relacionamento comercial com o Bradesco. Sempre cumpri com minhas obrigações. Por isso me causou surpresa essa notícia divulgada para atender os interesses espúrios de uma pessoa que não se conforma com a mudança da minha vida", disse ela.

"Não vou falar aqui do absurdo que é o Banco Bradesco descumprir o direito que todos os correntistas têm ao sigilo bancário. De uma forma ilegal o que a instituição financeira fez foi mostrar que sou uma pessoa comum. Que tenho momentos bons e outros não tão bons", continuou.



A empresária ainda refeltiu sobre as dificuldades que passou na vida. "Quero falar sobre resiliência. Porque mesmo em momentos difíceis me levantei e segui meu propósito de vida. Segui ajudando as pessoas como posso, sem me importar com os meus problemas. Quero falar sobre os juros imorais que são cobrados diariamente de milhões de cidadãos".

"Alguns, infelizmente, não têm a oportunidade que tive de discutir e pagar o valor correto. Essa situação pela qual milhões passam diariamente, destrói famílias, acaba com vidas, fecha empresas, extermina sonhos. Muitas pessoas não sabem, mas há hoje leis que protegem elas desses abusos diários", completou.

De acordo com o Estadão, Luiza pagou a dívida em duas parcelas. A primeira seria de R$340 mil e a segunda de R$ 27 mil, referente aos honorários de sucumbência (remuneração do advogado da parte vencedora do processo) -- cerca 50% do valor inicial da dívida.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente