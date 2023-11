Reprodução Instagram - 13.11.2023 Mariana Rios anuncia mudança de casa

Conhecida pela trajetória em novelas da Rede Globo e pela apresentação de atrações televisivas na Record, a atriz e apresentadora Mariana Rios usou as redes sociais nesta segunda-feira (13) para falar da mudança que fará após ter a casa assaltada no mês passado .



“Chegou o dia da mudança! Meu apartamento está quase ficando pronto. Chegou o dia de embalar tudo aqui na casa, de me despedir. Então, estou passando para contar para vocês desse momento e dizer que toda mudança é uma oportunidade de renovação de energia, de renovar o ambiente, e de caminhos abertos para outras coisas que vão acontecer na nossa vida”, disse através dos stories.



No domingo (12), Rios também fez uma publicação falando sobre a nova fase que se inicia com a mudança: "Ao fechar um ciclo, imediamente começamos um outro. Às vezes ficamos tão apegados as nuvens que se formam no céu, que esquecemos de abrir a janela do avião depois da decolagem".





Relembre o assalto na casa de Mariana Rios

No dia 30 de outubro, a residência da apresentadora foi invadida e os criminosos roubaram, além de dinheiro, objetos de luxo da artista, dentre os quais ela citou: malas, sapatos, jóias e bolsas.



Mariana declarou que ninguém estava na casa durante a invasão e declarou que a polícia segue investigando os desdobramentos do caso, com o intuito de identificar os responsáveis pelo assalto. De acordo com a atriz e apresentadora, registros e vídeos foram coletados como provas.



À época do episódio , Rios também pediu apoio de profissionais que trabalham no comércio de objetos de alto padrão. “Peço a todos que trabalham com sites e vendas de artigos de luxo que me ajudem com alguma informação, se por acaso tiverem acesso a peças específicas e exclusivas das marcas: Chanel, Louis Vuitton, Fendi, Prada", solicitou.

