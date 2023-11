Reprodução Ex-cantora gospel, Priscilla Alcântara surpreende com look cavado

A cantora Priscilla Alcântara apareceu publicamente como nunca antes! Nesta terça-feira (7), a artista surpreendeu ao eleger um look cavado para usar durante o Prêmio Multishow. Recentemente, ela gerou polêmica ao abandonar a carreira gospel.

A ex-apresentadora do SBT fez uma mudança radical, pintou os fios de vermelho vibrante, cortou chanel e adotou uma textura úmida. Além disso, o guarda-roupa da jovem também sofreu mudanças.

Se antes Priscilla Alcântara utilizava roupas menos decotas, agora a cantora não evita expor o corpo. Na noite de premiação, ela surpreendeu com um vestido preto, repleto de recortes, com as costas à mostra, decotes na cintura e quadril.

Ao Multishow, a artista comentou a nova identidade visual. "Faz parte da estética, eu sempre adorei mudar, as pessoas que me acompanham sempre me viram fazendo isso", declarou.

"Já tive cabelo colorido, mas fiquei uns seis anos sem fazer essas loucuras. Mas achei que combinava com a persona que eu queria trazer pro álbum, então a gente tem apresentado essa nova persona pro público e tem sido muito divertido pra mim", completou.