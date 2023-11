Reprodução/Instagram Cintia Dicker e Pedro Scooby já tiveram outras polêmicas com Luana Piovani

Nesta segunda-feira (13), Cintia Dicker falou da suposta indireta que teria mandado para Luana Piovani, no Instagram, após a atriz criticar Pedro Scooby A modelo é esposa do surfista, que é ex-marido da atriz. O ex-casal vive uma briga judicial pelos cuidados dos filhos, Dom, Bem e Liz.

Tudo começou quando Scooby moveu uma ação contra Piovani pedindo para que ela parasse de citar o nome dele e dos filhos na internet. Nesta segunda-feira (13), aconteceria uma audiência desse processo, mas ela foi cancelada . Antes do cancelamento, a atriz afirmou que estava "angustiada" com a situação e se referiu a ação movida pelo ex-bbb como "mordaça’”.

Após o desabafo de Piovani, Cintia Dicker fez um post sobre Karma e internautas, logo, associaram à atriz. A modelo, então, explicou o motivo de ter feito o post.

“Eu posto frases e toda vez que eu posto frases, as pessoas já colocam essa frase para alguém. Gente, eu chamo de lynda, com Y, as minhas amigas, tá? E eu acho que muita gente também não conhece esse meu lado brincalhão, de fazer piada. Mas assim, se a carapuça servir, vocês começam a debater e criar uma história, uma novela na cabeça de vocês que, gente, não, né?”, iniciou.

“E quando eu estava grávida da Aurora, que ela foi diagnosticada com gastrosquise, eu fazia consultas com a Cris, cirurgias psíquicas. Essas cirurgias eram para quebrar alguns [carmas]. E eu estava conversando com as minhas amigas hoje sobre isso, as minhas amigas, as lyndas. É isso, gente. Acho que muita gente não me conhece ainda. Quando eu tiver alguma coisa para falar para alguém, vocês podem ter certeza que serei direta e reta. Boa noite", finalizou.

