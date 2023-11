Reprodução / Instagram Prima de Luana Andrade relembra últimos dias com a influenciadora

Na quinta-feira (9), a prima de Luana Andrade, Letícia Andrade, usou as redes sociais para postar uma homenagem para a influenciadora, que morreu aos 29 anos em decorrência de uma embolia pulmonar maciça após uma lipoaspiração.

Letícia conta que esteve com Luana Andrade dias antes da ex-participante do Power Couple se submeter ao procedimento em um hospital particular de São Paulo (SP).

"Um pedaço de mim se foi… Minha pretinha como está doendo, estou despedaçada! No domingo conversamos tanto, fizemos planos, e pelos nossos planos era para eu cuidar de você esses dias… Mas, pelos planos de Deus, a partir de agora quem cuidará de todos aí de cima é você!", escreveu a prima. no Instagram.





No mesmo texto publicado nas redes sociais, Letícia agradeceu a amizade que tinha com Luana. "Eu só tenho a agradecer por Deus ter me dado a oportunidade de ter você na minha história e ter recebido do seu amor e da sua luz! Obrigada minha pretinha por ter sido a irmã mais incrível que alguém poderia ter, obrigada por tudo que você sempre fez por mim e por todos, obrigada por ser exemplo para todos ao seu redor, exemplo de amor, exemplo de bondade, exemplo de humildade, exemplo de empatia", declarou.

Luana sofreu quatro paradas cardíacas após iniciar um procedimento de lipoaspiração em um Hospital de São Paulo (SP). O Hospital São Luiz, de São Paulo, informou que a causa da morte foi uma embolia pulmonar maciça após complicações da cirurgia.

"Transcorridas aproximadamente duas horas e meia de cirurgia, a paciente apresentou intercorrência abrupta respiratória e teve uma parada cardíaca, sendo imediatamente reanimada pela equipe. A cirurgia foi interrompida e a paciente, submetida a exames que constataram quadro de trombose maciça. Foi transferida para a UTI onde foi submetida a tratamento medicamentoso e hemodinâmico. Mesmo com todos os esforços da equipe do hospital, ela evoluiu desfavoravelmente e morreu por volta de 5h30 de hoje", diz nota do Hospital enviada ao iG Gente.

O empresário de Luana Andrade, Marcos Moraes, apontou que a influenciadora sofreu quatro paradas cardíacas. "Ela internou para fazer uma lipo. Estava tudo bem, com um dos profissionais mais conceituados do mercado, e aí aconteceu essa fatalidade. Ela veio a ter a parada cardíaca no meio do procedimento", disse Marcos Moraes ao iG Gente.

Luana Andrade participou do Power Couple Brasil 6, da Record, ao lado do namorado João Hadad, que esteve no De Férias com o Ex. Lu Andrade se tornou assistente de palco do Domingo Legal, do SBT, em abril de 2023, após a aparição na Record. Ela também era dona de uma marca de roupas. Formada em publicidade e propaganda, era empresária, influenciadora, além de trabalhar como modelo fotográfica desde 2018. Luana era natural de São Paulo.

O velório da influenciadora aconteceu na quarta-feira (8), em Taboão da Serra, em São Paulo. Celso Portiolli, que trabalhava com Luana no Domingo Legal, esteve presente e desabafou da morte da amiga.