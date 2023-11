Lourival Ribeiro/SBT Luana Andrade

O Hospital São Luiz do Itaim, onde a influenciadora Luana Andrade morreu após um procedimento de lipoaspiração , se manifestou no fim da tarde desta terça-feira (7). Após ser procurado pelo iG Gente, o Hospital afirmou que Luana, de 29 anos, sofreu parada cardíaca depois de iniciar um procedimento estético "realizado por cirurgião e anestesista particulares contratados pela família".

Mais cedo, o empresário de Luana, Marcos Moraes, sinalizou que a influenciadora sofreu quatro paradas cardíacas. A Instituição apontou que a causa da morte foi uma embolia pulmonar maciça após complicações da cirurgia.



"O Hospital São Luiz do Itaim informa que a paciente Luana Andrade foi internada, acompanhada por seus familiares, na tarde desta segunda-feira (6/11) na unidade para procedimento de lipoaspiração, realizado por cirurgião e anestesista particulares contratados pela família", diz nota.

Leia também Luana Andrade sofreu quatro paradas cardíacas após lipoaspiração





"Transcorridas aproximadamente duas horas e meia de cirurgia, a paciente apresentou intercorrência abrupta respiratória e teve uma parada cardíaca, sendo imediatamente reanimada pela equipe. A cirurgia foi interrompida e a paciente, submetida a exames que constataram quadro de trombose maciça. Foi transferida para a UTI onde foi submetida a tratamento medicamentoso e hemodinâmico", aponta a equipe do Hospital.

Após as paradas cardíacas, o quadro de Luana Andrade se complicou e a ex-Power Couple sofreu uma embolia pulmonar maciça. "Mesmo com todos os esforços da equipe do hospital, ela evoluiu desfavoravelmente e morreu por volta de 5h30 de hoje. A causa da morte foi embolia pulmonar maciça. O Hospital São Luiz do Itaim lamenta profundamente o óbito da paciente e se solidariza com a família", finaliza a nota.

Questionado sobre a quantidade de paradas cardíacas sinalizada pelo empresário de Luana, o Hospital afirmou que não tem como passar mais detalhes.

Empresário aponta quatro paradas cardíacas

No início da tarde desta terça-feira (7), o empresário de Luana Andrade, Marcos Moraes, explicou ao iG Gente que a ex-Power Couple, de 29 anos, sofreu quatro paradas cardíacas.

"Ela internou para fazer uma lipo. Estava tudo bem, com um dos profissionais mais conceituados do mercado, e aí aconteceu essa fatalidade. Ela veio a ter a parada cardíaca no meio do procedimento", disse Marcos Moraes, um dos empresários de Luana, ao iG Gente.

"Ela teve a primeira e reanimaram. Teve a segunda, ficou tudo bem. Teve a terceira, ficou tudo bem. E teve a quarta, que foi na madrugada. Ela estava fazendo a lipo e aconteceu a fatalidade de ter as quatro paradas", completou Moraes, que também cuida da carreira de João Hadad.

Velório de Luana Andrade

O velório de Luana Andrade será realizado no dia 8 de novembro, das 9h às 11h, no Cemitério Valle Dos Reis, em taboão da Serra (SP). A cremação acontecerá das 11h às 11h30, segundo informou o SBT.

Luana Andrade participou do Power Couple Brasil 6, da Record, ao lado do namorado João Hadad, que esteve no De Férias com o Ex. Lu Andrade se tornou assistente de palco do Domingo Legal, do SBT, em abril de 2023, após a aparição na Record. Ela também era dona de uma marca de roupas. Formada em publicidade e propaganda, era empresária, influenciadora, além de trabalhar como modelo fotográfica desde 2018. Luana era natural de São Paulo.





Nota oficial do Hospital

O Hospital São Luiz do Itaim informa que a paciente Luana Andrade foi internada, acompanhada por seus familiares, na tarde desta segunda-feira (6/11) na unidade para procedimento de lipoaspiração, realizado por cirurgião e anestesista particulares contratados pela família.

Transcorridas aproximadamente duas horas e meia de cirurgia, a paciente apresentou intercorrência abrupta respiratória e teve uma parada cardíaca, sendo imediatamente reanimada pela equipe. A cirurgia foi interrompida e a paciente, submetida a exames que constataram quadro de trombose maciça. Foi transferida para a UTI onde foi submetida a tratamento medicamentoso e hemodinâmico.



Mesmo com todos os esforços da equipe do hospital, ela evoluiu desfavoravelmente e morreu por volta de 5h30 de hoje. A causa da morte foi embolia pulmonar maciça. O Hospital São Luiz do Itaim lamenta profundamente o óbito da paciente e se solidariza com a família.