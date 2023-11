Reprodução/Record TV Lu Andrade e Haddad

A influenciadora Luana Andrade morreu nesta terça-feira (7). A informação foi confirmada pela equipe da jovem, de 29 anos, ao iG Gente. Luana sofreu quatro paradas cardíacas após iniciar um procedimento de lipoaspiração em um Hospital de São Paulo (SP).



"Ela internou para fazer uma lipo. Estava tudo bem, com um dos profissionais mais conceituados do mercado, e aí aconteceu essa fatalidade. Ela veio a ter a parada cardíaca no meio do procedimento", disse um dos empresários de Luana ao iG Gente.

"Ela teve a primeira e reanimaram. Teve a segunda, ficou tudo bem. Teve a terceira, ficou tudo bem. E teve a quarta, que foi na madrugada. Ela estava fazendo a lipo e aconteceu a fatalidade de ter as quatro paradas", completou.

O velório de Luana Andrade será realizado no dia 8 de novembro, das 9h às 11h, no Cemitério Valle Dos Reis, em taboão da Serra (SP). A cremação acontecerá das 11h às 11h30, segundo informou o SBT.

Luana Andrade participou do Power Couple Brasil 6, da Record, ao lado do namorado João Hadad, que esteve no De Férias com o Ex. Lu Andrade se tornou assistente de palco do Domingo Legal, do SBT, em abril de 2023, após a aparição na Record. Ela também era dona de uma marca de roupas. Formada em publicidade e propaganda, era empresária, influenciadora, além de trabalhar como modelo fotográfica desde 2018. Luana era natural de São Paulo.



Há três semanas, João Hadad comemorou dois anos de história ao lado de Luana Andrade, com uma declaração nas redes sociais. "E dois anos se passaram..Tantos momentos maravilhosos juntos! Tenho muito orgulho de tudo que construímos até aqui, é só o começo de uma vida inteira ao seu lado. Obrigado por me apoiar e incentivar todos os dias, além de namorada, é minha parceira e melhor amiga! Nosso relacionamento é MASSA!! Te amo Te amo Te amo", escreveu o influenciador.





"Que Deus nos abençoe sempre e continue nos protegendo e guiando nossa relação! Te amo te amooo feliz demais por tudo que já vivemos juntos", respondeu Luana.