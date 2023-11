Marcelo de Assis Ônibus de turnê de Shania Twain capota e deixa feridos

A equipe de Shania Twain sofreu um acidente, nessa quarta-feira (8), durante a passagem da artista no Canadá. O ônibus da atual turnê da cantora chegou a capotar. Segundo o Page Six, 13 pessoas ficaram feridas.

O veículo que levava a equipe para a próxima parada da turnê colidiu com um caminhão. "Um ônibus da equipe e um caminhão se envolveram em um acidente entre Winnipeg e Saskatoon”, disse o comunicado enviado ao Page Six por um dos empresários da artista. Shania não estava no ônibus envolvido no acidente.

O que causou o acidente inicialmente foi a pista escorregadia de gelo causado pela neve que caiu no local. “Membros da equipe de produção que necessitaram de atendimento médico foram levados a hospitais próximos", afirmaram sem informar o estado de saúde deles.

“Estamos extremamente gratos aos profissionais do serviços de emergência pelo atendimento rápido e apoio neste momento. Pedimos paciência enquanto cuidamos de nossa família em turnê", finalizou a assessoria de Shania.

A cantora tem um show marcado em Saskatoon para quinta-feira (9), porém ainda não há informações se o show será mantido ou cancelado.